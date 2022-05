Петиция в онлайн платформата Change.org, в която се иска отстраняването на 36-годишната американска актриса Амбър Хърд от втората част на "Аквамен", събра 2,3 милиона подписа, предаде БГНЕС.

Авторите на отвореното писмо настояват актрисата да бъде отстранена от проекта заради многобройните съдебни дела, в които Хърд е замесена с бившия си съпруг, актьора Джони Деп. Той съди бившата си съпруга, обвинявайки я в клевета, че е била жертва на домашно насилие, което е оказало негативно влияние върху актьорската му кариера.

Джони Деп: Амбър съсипа кариерата ми

Според изданието това не е първият случай, в който се подписва петиция срещу участието на Амбър Хърд в "Аквамен 2". През ноември миналата година зрители също поискаха актрисата да бъде уволнена от проекта. Тогава продуцентът на филма Питър Сафран заяви, че нито той, нито екипът му "ще се поддадат на натиска на феновете". Световната премиера на филма е насрочена за 17 март 2023 г.

The petition to remove Amber Heard from Aquaman 2 will very soon reach 3 million signatures. pic.twitter.com/BF7Vu6xWL6