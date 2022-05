Руският "Болшой театър" отмени представления на двама режисьори, обявили се против войната в Украйна, предаде Ройтерс.

От афиша за този месец са свалени операта "Дон Паскуале" на Тимофей Кулябин, както и балетното представление "Нуреев" на Кирил Серебренников. Не се посочва причина за това решение.

