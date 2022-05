Президентът на Обединените арабски емирства шейх Халифа бин Зайед Ал Нахаян е починал, съобщи държавната осведомителна агенция УАМ, цитирана от агенциите.

В ОАЕ е обявен 40-дневен траур.

President of the UAE, Khalifa bin Zayed has just passed away.



May he rest in peace, and our sincere condolences to the Emirati people and leadership 🇦🇪🇸🇦



