В резултат на проливните дъждове в североизточната част на Бразилия загинаха най-малко 44 души, а десетки се водят за изчезнали, съобщи правителството днес, докато спасителите се възползваха от временното спиране на валежите, за да търсят оцелели.

"Регистрирахме 44 загинали, 56 изчезнали, 25 ранени, 3 957 души без подслон и 533 разселени", заяви министърът на регионалното развитие Даниел Ферейра на пресконференция в Ресифе, столицата на силно засегнатия североизточен щат Пернамбуко.

25 загинали при проливни дъждове в Бразилия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Бедствието е последното от поредицата смъртоносни свлачища и наводнения, предизвикани от екстремни метеорологични условия в Бразилия.

Властите предупредиха, че според прогнозите проливните дъждове ще продължат и в неделя, но сутринта бурята утихна.

