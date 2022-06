Бритни Спиърс се омъжи за годеника си Сам Асгари, седем месеца след като беше освободена от опеката, която според нея ѝ е пречела да се омъжи. Двойката сключи брак на уединена церемония в Лос Анджелис вчера, предаде БГНЕС.

Britney Spears' wedding was just dramatically interrupted, as her first husband, Jason Alexander, showed up trying to crash the event ... resulting in a police response. https://t.co/twc25BOhKB — TMZ (@TMZ) June 9, 2022

Бившият съпруг на Спиърс обаче се е опитал да съсипе сватбата ѝ и затова е бил арестуван.

when britney spears wore her wedding dress to go buy a mercedes the day of her divorce, iconic pic.twitter.com/89tFA9O0Cm — 2000s (@PopCulture2000s) June 9, 2022

Той се е снимал на живо в Инстаграм как се опитва да влезе на тържеството, а полицията трябвало да реагира на пробив в сигурността. На Джейсън Алекзандър вече е повдигнато и обвинение.

Бракът му с Бритни през 2004 г. беше анулиран след едва 55 часа. Той показа намеренията си във видео на живо в Instagram, когато се приближи до охраната на мястото на сватбата, твърдейки, че е бил поканен от самата Бритни. Заяви, че тя е неговата първа и единствена съпруга и той ще разруши сватбата. Според TMZ след това Джейсън е бил задържан за нахлуване на територията на страната, вандализъм и 2 побоя.

Selena Gomez spotted at Britney Spears wedding ceremony in LA. pic.twitter.com/LjFtU5VlTl — Pop Base (@PoeBase) June 10, 2022

Адвокатът на Бритни - Матю Розенгарт, е заявил пред американското издание, че "лично работи" с полицията, за да гарантира, че Джейсън ще бъде наказан за осуетяването на специалния ден на певицата.

От шерифския отдел на окръг Вентура разказаха, че той е участвал във физическа схватка с охраната на залата, преди телефонът му да спре да излъчва на живо. В един момент в Instagram Live се вижда как Джейсън нахлува в шатрата в дома на Бритни и започва да крещи. Казва на един от охранителите: "Не си играй с мен".

Britney Spears leaves her wedding in a 'just married' white car https://t.co/0Mo6ZBfcCH — Daily Mail Online (@MailOnline) June 10, 2022

Вижда се огромен гирлянд от рози, който виси над пътеката, докато работниците поставят последните щрихи за специалния ден на Бритни. След това Алекзандър е видян да се разхожда из къщата на изпълнителката на хита "Токсик".

Когато ситуацията започва да ескалира, телефонът на Джейсън замръзва, а по-късно той е настигнат от полицаи.

selena gomez, lady gaga, madonna and paris arriving at britney's wedding and seeing her crazy ex husband on the floor being arrested pic.twitter.com/ErkV0fmNWF — piece of May (@wearerooting4ya) June 9, 2022

Britney life is so CRAZY, she doesn’t deserve any of this https://t.co/Sy2XKttcnC — NATE (@NATERERUN) June 9, 2022

Все още не е ясно дали Бритни е била в къщата по време на нахлуването.

nice to see britney invited her mom 💛 https://t.co/nDXy3n9d3Q — 𝐣𝐨𝐧 ᱬ (@slaveknee) June 10, 2022

В коментар за TMZ адвокатът на Бритни разкри, че поп принцесата е в безопасност, но "бясна" от случилото се.

"Лично аз работя с шерифския отдел, за да гарантирам, че г-н Алекзандър ще бъде агресивно преследван с цялата строгост на закона", добави юристът.

Твърди се, че арестът на Джейсън в четвъртък е третият за последните 13 месеца. Освен това срещу него има още една заповед за арест за кражба. Първият съпруг на певицата за последен път имал проблеми със закона за шофиране в нетрезво състояние през януари 2021 г., както и за нарушаване на протоколите за сигурност на летище през август миналата година. През декември 2021 г. е арестуван за погазване на заповед за защита и преследване на неидентифицирана жена. През следващия месец той се признава за виновен и започва да изтърпява почти едногодишен изпитателен срок.

Миналата година 40-годишната попзвезда заяви пред съда, че противоречивото 13-годишно настойничество й е попречило "да се омъжи и да има дете". Настойничеството приключи през ноември и по-късно тя забременя, но през май обяви, че е претърпяла спонтанен аборт.

Спиърс се запозна с 28-годишния личен треньор Асгари през 2016 г. на снимачната площадка на музикалния ѝ клип към песента Slumber Party. В интервю за BBC Persian, проведено месец преди обявяването на бременността на Бритни, Асгари заяви, че бракът и плановете за деца "е трябвало да се случат още преди три години".