Страстен колекционер на вещи на Мерилин Монро разкритикува музея, притежаващ нейна ценна рокля, че я е дал на Ким Кардашиян за галата на музея "Метрополитън" в Ню Йорк и тя я е "повредила непоправимо", съобщи АФП.

Скот Фортнър, който поддържа сайт, посветен изцяло на Мерилин, подкрепя твърдението си със снимки на роклята - експонат в музея "Рипли" в Холивуд, каквато е била, преди да я облече Ким Кардашиян, и след това.

MET GALA 2022: Звезди и милиардери на бал в Ню Йорк (ГАЛЕРИЯ)

Роклята е много известна. С нея през 1962 Мерилин Монро пее "Честит Рожден ден, господин президент!" на Кенеди. Тя е била толкова тясна, че Кардашиан е трябвало да отслабне, за да влезе в нея. Смята се, че музеят във Флорида я е придобил за 4,81 милиона долара.

Сега носената от Кардашиян рокля е изложена в музея "Рипли" в Холивуд. На направените от Скот Фортнър снимки се виждат малки цепнатини на гърба близо до ципа и липсващи кристали, на чието място има само конец.

Kim Kardashian in Marilyn Monroe's famous dress.

She lost 7kg to try to fit into it.

Photo 1 - the front view

Photo 2 - the back view

Photo 3 - how she's hiding the back view#KimKardashian #MetGala #MetGala2022 #MarilynMonroe #MarilynMonroedress pic.twitter.com/iidntrQzCp