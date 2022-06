Останки от китайска космическа ракета, навлезли в атмосферата, оставиха дълги блестящи следи в нощното небе над Испания след полунощ във вторник и озадачиха мнозина, съобщи Ройтерс.

Space debris was spotted in several areas of Portugal and Spain last night (20 June).#china #rocket #space #Meteorshower #spain #portugal #portugalnewshttps://t.co/l7jlLaAeAK