Тежки наводнения в Южен Китай принудиха десетки хиляди да се евакуират, очакват се още дъждове, съобщи Асошиейтед прес.

Части от производствения център Гуандун отмениха учебните занятия, работата в офиси и спряха обществения транспорт, на фона на покачването на водите и заплахата от свличане на земни маси.

China Hit by Floods and Heat Waves in Climate #Double Whammy

Flooding in the south has forced millions to relocate, while provinces in the north are experiencing record heat. https://t.co/ojB3SoP2Vq