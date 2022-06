Няколко хиляди души излязоха на протест днес в Мюнхен срещу годишната среща на върха на групата на седемте водещи икономики в света, която ще се проведе в Баварските Алпи под ротационното председателство на Германия от 26 до 28 юни, предаде ДПА.

Полицията очаква в баварския град днес да протестират общо поне 20 000 души, допълва Асошиейтед прес. В демонстрациите участват петнайсет критично настроени към глобализацията организации, сред които Асоциацията за данъчно облагане на финансовите трансакции и за гражданско действие и Световният фонд за дивата природа. Техните разнородни искания включват постепенно отказване от изкопаемите горива, запазване на биоразнообразието, социална справедливост на планетата и засилване на борбата с глада.

Zeit das Konzept, dass wenige Priviligierte über die Zukunft aller entscheiden zu ändern.

Time to change the concept of a priviliged few to decide the future of all of us. Stop #G7 Gegen #g7Elmau #München #Munich pic.twitter.com/GBlmFPCRDF — Ulrike Suwwan (@guideandlead) June 25, 2022

Тази сутрин членове на организацията за борба с бедността „Оксфам“ проведоха малък протест в Мюнхен, на който носеха маски с лицата на лидерите на Г-7 и настояха за повече равенство в глобален план.

Заради срещата на върха, а и заради протестите срещу нея сигурността ще се осигурява от около 18 000 полицаи. Очаква се по-късно днес да започнат да пристигат и лидерите от Г-7, в която влизат САЩ, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония. В двореца Елмау, в Бавария, те ще обсъждат въпроси като руската война срещу Украйна, климатичните промени, енергетиката и задаващата се криза в продоволствената сигурност.

„Бруталната война на Русия срещу Украйна оказва влияние и тук“, каза германският канцлер Олаф Шолц във видеообръщение, визирайки нарастващите цени на хранителните стоки, газа и енергията. Той посочи, че лидерите на Г-7 ще обсъдят ситуацията, предизвикана от войната, и възможностите за забавяне на климатичните промени, предизвикани от хората.

След срещата на Г-7, която ще продължи до вторник, на следващия ден лидерите на 30-те страни членки на НАТО ще се съберат в Мадрид, за да проведат годишната си среща на върха, която ще продължи и в четвъртък.

