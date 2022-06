Пожарникари и войници продължават да издирват оцелели сред развалините на търговския център в Кременчук. В понеделник руска ракети удариха района. Загинали са най-малко 16 души. Ранените са десетки. По време на удара в търговския център е имало над 1000 души.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

В обща декларация на срещата си в Германия, лидерите на Г-7 определиха като „военно престъпление” и „отвратителна” атака руския ракетен удар.

Large shopping mall in Kremenchuk with hundreds of civilians inside has been hit by a Russian strike. Russia is a disgrace to humanity and it must face consequences. The response should be more heavy arms for Ukraine, more sanctions on Russia, and more businesses leaving Russia. pic.twitter.com/Uvi6fbyShK