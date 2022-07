Хаос обхвана летищата в Париж в събота заради продължаващия трети пореден ден протест на работниците там, които настояват за по-добро заплащане. Десетки полети бяха отменени на главното парижко летище Роаси-Шарл дьо Гол, а пътниците се сблъскаха с множество проблеми, включително изгубен багаж и дълги, виещи се опашки, съобщи Анадолската агенция.

Всеки пети полет между 05:00 и 12:00 ч. GMT е бил отменен, според информация на вестник „Liberation“.

Летищните власти издадоха препоръки към пътниците да пристигат поне два-три часа преди полета си.

For now, airlines have not been asked to cancel more flights on Sunday https://t.co/qrKVCb33RN