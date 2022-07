Американският производител на играчки Mattel представи нови специализирани кукли Барби, създадени по модела на известната английска приматоложка Джейн Гудол и нейния любим изследователски екземпляр - шимпанзе на име Дейвид Грейбърд, предаде БГНЕС.

Куклата Гудол, за която Mattel твърди, че ще бъде частично изработена от рециклирана пластмаса, е с класическата бежова риза с яка и къси панталони на изследователката, както и с бинокъл и син бележник.

Dr. Jane Goodall will be honored with her own Barbie doll as part of Barbie's Inspiring Women Series. https://t.co/cMrIrVR5PV pic.twitter.com/LXLBi7Imec