Почина Ивана Тръмп, първата съпруга на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп, съобщава вестник "Дейли мейл". Тя беше на 73-годишна възраст.

НЕЙНИ СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Тялото ѝ е било открито в апартамента ѝ в Манхатън, Ню Йорк, посочва изданието. Смъртта ѝ е настъпила по естествени причини, съобщи говорител на семейството. Парамедици са се отзовали на сигнал за жена, получила сърдечен пристъп. При пристигането им на адреса в "Горен ийст сайд" те открили безжизенното тяло на Ивана.

„Нейната гордост и радост бяха трите ѝ деца. Тя беше толкова горда с тях, както всички ние бяхме горди с нея. Почивай в мир, Ивана!“, написа бившият американски президент в социалните мрежи.

So sorry to hear this. Heartfelt condolences to President Trump, @DonaldJTrumpJr @IvankaTrump @EricTrump and the rest of the family 🙏🏻 pic.twitter.com/YEy0FCUf6H