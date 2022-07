Жителка на Ирландия, работила през целия си живот във ферма и родила осем деца, разкри тайната на дълголетието си, съобщава The Irish Independent. Бриджит Тиърни е родена на 5 юли 1915 г., но все още има отлична памет, може да чете и помни неща, които е учила в училище. „Опитвам се да поддържам мозъка си в изправност: решавам кръстословици, гледам викторини, следя събитията по света“, каза 107-годишната бивша фермерка. Тиърни винаги се е интересувал от политика и никога не е пропускал избори.

