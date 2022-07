Собственикът на една от най-големите украински компании за търговия със зърно "Нибулон" Олексий Вадатурски и съпругата му Раиса загинаха снощи при руски обстрел на украинския град Николаев, предаде Ройтерс, като се позова на губернатора на Николаевска област Виталий Ким. Домът на предприемача е бил улучен от руски снаряд.

"Тази нощ в резултат на обстрел на града трагически загинаха героят на Украйна, генералният директор на компанията "Нибулон" Олексий Афанасиевич Вадатурски и съпругата му Раиса Михайловна Вадатурска. Олексий Афанасиевич направи много за Николаевска област и за Украйна. Неговият принос за развитието на селскостопанския и корабостроителния отрасъл и за развитието на региона е недооценен", написа губернаторът в канала си в Телеграм.

Russians killed the founder of the one of the biggest grain companies on the Earth Oleksiy Vadaturskiy and his wife.



They were killed by russian missile in their home. Vadaturskiy was 70 years old and was rich enough to go to any country and live freely, but he stayed to defend pic.twitter.com/8hwvRgK41k — OSINT&CC COE (@ua_intelligence) July 31, 2022

Смъртта на 74-годишния предприемач потвърди в канала си в Телеграм и председателят на фракцията на управляващата партия в Украйна "Слуга на народа" Давид Арахамия.

This night Russian bombs killed Oleksiy Vadaturskiy and his wife. Vadaturskiy was the owner of biggest agro company Nibulon, Hero of Ukraine. Raking 24th in Fortune $430M) he could have been anywhere in the world, but he stayed in constantly bombed hometown Mykolaiv. RIP. pic.twitter.com/IiMXhAA9xZ — Jaanika Merilo (@jaanikamerilo) July 31, 2022

Компанията "Нибулон", с централа в Николаев, се специализира в производството и износа на пшеница, ечемик и царевица, като има свой собствен флот от кораби и корабостроителница.

Според данни на списание "Форбс Украйна" състоянието на Вадатурски се оценява на 430 млн. долара, а през 2021 г. той е заемал 24-то място в класацията на 100-те най-богати хора в Украйна.

Here is the video of the targeted hit on Mykolaiv agrabusinessman Vadaturskiy. It’s clear it was an assassination of one of Ukraine’s largest grain dealers. This is terrorism. @sumlenny @WaschukCanUA pic.twitter.com/8wInwSzSvD — Donald Bowser (@don_bowser) July 31, 2022