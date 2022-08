Съпругата на принц Хари - Меган Маркъл, днес празнува 41-ия си рожден ден.

През 2018 г. двамата с Хари сключиха брак. През май 2019 г. се роди и първото им дете Арчи, а през 2021 г. на бял свят се появи и дъщеря им Лилибет Даяна. 2020-а за семейството пък беше белязана от решението им да се откажат от кралските си задължения и титли. Те предпочетоха да се отдадат на обикновен живот, в който нямат задължения към британската корона и могат да се издържат сами. След началото на пандемията двойката се отдаде на благотворителност.

Любовната история на Хари и Меган започнала в Instagram

Принц Уилям и Кейт Мидълтън поздравиха Маркъл за нейния 41-ви рожден ден, съобщава "Дейли Мейл". Те публикуваха в Instagram и Twitter нейна снимка от тържествата по случай юбилея на кралицата през юни заедно с простичкото съобщение: „Честит рожден ден на херцогинята на Съсекс!“.

Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex! pic.twitter.com/HrYdCbe6N1