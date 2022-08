Най-малко петдесет души са загинали в резултат на наводненията в Нигерия, съобщи изпълнителният секретар на Агенцията за управление на извънредни ситуации в страната Джигава Сани Юсуф.

"Така... в щата сме загубили около 50 души при наводненията", цитира телевизия Channels думите на Юсуф по време на пресконференция.

Flood Kill 50, Displaces Many In Jigawa



The government and residents of Jigawa state are mourning the loss of fifty people to flood.



Many were displaced as flood ravages parts of Jigawa State, authorities said on Saturday.https://t.co/rnKfah3pCQ#nigeria pic.twitter.com/XrLc43bwL3