Стенопис в синагога в щата Върмонт, рисуван преди повече от сто години от литовски имигрант и скрит години зад стена, бе определен като рядко произведение на изкуството, реставриран и преместен, съобщи Асошиейтед прес.

Големият пъстър триптих, подписан от Бен Цион Блек през 1910 г., изобразява Десетте Божи заповеди, с лъвове от двете страни, със слънце, колони и пищни завеси. Известният днес като "Изгубения стенопис" е ярък пример за изкуството, украсявало синагогите в Европа, масово унищожавани по време на Холокоста, казват експерти.

Белгийски художник изрисува уникален стенопис на сграда в София (СНИМКИ)

"Когато научих за стенописа и какъв е той, както и историята на художника, бяха напълно изумен, в страната няма друго подобно нещо", каза Джош Перелман, главен куратор и директор по изложбите и интерпретациите в Националния музей на американската еврейска история Вайцман във Филаделфия. Перелман каза, че досега не е чувал този така познат стил в Европа да е бил привнесен в САЩ. "Това го превръща едновременно в съкровище и в значителна творба и за американския еврейски религиозен живот, и за света на изкуството в тази страна", каза той.

Блек, който бил също музикант, драматург и поет, е украсил през 1910 г. вътрешността на синагогата в еврейския квартал на Бърлингтън, известен като Малкия Ерусалим. Той изографисал триптиха в апсидата, както и други стенописи в синагогата. Храмът бил затворен през 1939 г., когато се слял с друга синагога. Сградата придобивала други предназначения, включително в нея се помещавал магазин за килими.

Изложба събира най-значимите творби на художника Банкси (ВИДЕО)

Когато се превръща в жилищна сграда през 1986 г., архиварят на синагогата Арън Голдбърг накарал собственика да издигне стена през стенописа, пише на уебсайта на "Изгубеният стенопис". Двете дъщери на Блек правят дарение, с което да се направят архивни снимки на произведението на баща им, но по онова време не било ясно дали стенописът ще може да бъде спасен, казва Голдбърг.

A representation of a kind of art that had graced wooden synagogues in Europe before largely being destroyed in the Holocaust, now on displayhttps://t.co/oftkahrjYp