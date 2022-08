Службата на прессекретаря на Кремъл Дмитрий Песков беше подложена на критики, след като съпругата му беше заснета да троши чинии по време на почивка в Гърция. Родената в Украйна бивша олимпийска фигуристка Татяна Навка, на 47, е омъжена за Дмитрий Песков, на 54, прессекретарят на руския лидер Владимир Путин и заместник-ръководител на администрацията му в Кремъл.

Бившият руски модел премахна видеото от Instagram заради многото критики, които получи. Първо тя е била на почивка в Турция в град Ефес, а след това в гръцки курорт, пише „Дейли Мейл“.

Руски и украински критици описаха поведението й като неподходящо във време, когато в Украйна има война, където цивилни, особено деца, биват убивани. Мнозина не можеха да повярват, че съпругата на Дмитрий Песков се държи толкова непринудено в страна, която открито подкрепя Украйна и която Путин определи като "враждебна".

„Съпругата на висш държавен служител трябва да се държи по-скромно. Нейната позиция не предполага ли това? Тя е едва ли не първата дама на страната“, се казва в коментарите.

Мнозина яростно коментираха как са я пуснали да влезе в Гърция – страна от ЕС.

Peskov’s wife having fun in Greece. Sanctions? pic.twitter.com/3uTi3bQ6hQ

„В Украйна умират не само украински, но и руски мъже. Само си представете за момент как би се почувствала майката на мъртвото момче, когато види вашето видео. Синът й прави Бог знае какво в Украйна, а тук виждаме руския истаблишмънт да чупи чинии, защото обичат да се забавляват“, гласи друга остра критика.

Преди това видео Татяна публикува снимки от Турция. Там тя се снима с прозрачна рокля на плажа, а критиките в коментарите просто не спираха.

Meanwhile, the wife of putin's spokesman dmitri #peskov having FUN in Greece EU... pic.twitter.com/L8H3YH2KUK