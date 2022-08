Тропическа буря със силен вятър и дъжд се разрази днес в Северните Филипини. Най-малко двама души са ранени, а президентът затвори училища и правителствени сгради в столицата и в отдалечените провинции, предаде Асошиейтед прес.

Тропическата буря "Ма он" връхлетя град Маконакон в провинция Исабела във вторник сутрин с постоянни ветрове със скорост от 110 километра в час и пориви до 150 км/ч. Очаква се бурята да достигне и северозападните части през северните провинции, преди да идната нощ да премине над страната, казаха синоптиците.

#Philippines returns to school for 1 day as storm forces classrooms in north to close again.



Heavy to intense torrential rains were expected thru much of north Luzon – largest & most populous island – warning of widespread #flooding and #landslides.



https://t.co/7KXxrbVUs2