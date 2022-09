Минути след тъжната вест за кончината на кралица Елизабет Втора звезди от цял свят изказаха съболезнования за смъртта ѝ.

"Изключително натъжен съм. Тя беше истинско вдъхновение", написа британската музикална легенда сър Елтън Джон в Тwitter.

"През целия ми живот Нейно Величество винаги е присъствала в живота ми. като дете гледах сватбата ѝ по телевизията. Изказвам дълбики съболезнования на кралското семейство", написа в профила си в социалната мрежа и Мик Джагър.

For my whole life Her Majesty, Queen Elizabeth II has always been there. In my childhood I can recall watching her wedding highlights on TV. I remember her as a beautiful young lady, to the much beloved grandmother of the nation. My deepest sympathies are with the Royal family. pic.twitter.com/3JLILZDKwK