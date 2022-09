Периферията на тайфуна "Мербок" връхлетя крайбрежните градове на Аляска, докато центърът му се придвижваше на север, в посока Чукотско море, северно от Беринговия проток.

Днес жителите на градовете и селата по западното крайбрежие на Аляска започнаха да оценяват щетите от една от най-мощните бури, връхлетяла региона от десетилетия.

Крайбрежните градове в този северен регион остават под предупреждение за наводнения и разрушения и днес, съобщи в Туитър офисът на Националната метеорологична служба (NWS) във Феърбанкс.

Бурята връхлетя огромна част от дългото крайбрежие на Аляска, като донесе мощни ветрове, приливни вълни и това, което NWS описа като "разгневено море" с вълни от над 15 метра. Губернаторът Майк Дънливи обяви бедствено положение.

Поради отдалечеността на много крайбрежни селища и ограничените комуникации се очаква пълната картина на щетите се изясни с известно закъснение. За сега няма данни за жертви и ранени.

