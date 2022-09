Взрив проехтя днес в шиитски квартал на афганистанската столица Кабул, съобщиха новинарските агенции, цитирайки талибанските власти. Експлозията е станала в образователен център в квартал "Бащи Барчи" и е предизвикана от терорист самоубиец.

МОМЕНТЪТ НА ЕКСПЛОЗИЯТА: Кубинските власти откриха първото тяло от пожара в петролна база (ВИДЕО)

Говорител на кабулската полиция каза, че са загинали 19 души, а 27 са ранени.

#Kabul - A blast happened inside a learning center in western part of Kabul on Friday morning, casualties feared.



Interior ministry confirmed the #blast but offered no word on casualties.



According to eyewitnesses the blast occurred when the students were busy in a test. pic.twitter.com/6qNqOtpW2C