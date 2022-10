Мъж беше арестуван в Копенхаген, след като влезе на територията на иранското посолство и заплаши посланик Афсане Надипур с нож, съобщи Техеран, цитиран от ДПА. Полицията в датската столица потвърди информацията и посочи, че по случая е задържан ирански гражданин.

Мъжът нанесъл и щети на няколко коли на територията на посолството, преди да бъде обезвреден от служител на дипломатическата мисия, заяви иранското външно министерство. Посланикът е добре, доколкото човек може да изобщо да се чувства добре при подобни обстоятелства, добави външнополитическото ведомство.

Днес заподозреният ще се яви пред съдия, уточни датската полиция. Не е ясно дали случаят е свързан по някакъв начин с протестите срещу управляващите в Иран, които заляха Ислямската република след смъртта на 22-годишната Махса Амини в полицейски арест.

Техеран разкритикува датската полиция за това, че не е успяла да предотврати произшествието. "Буди съжаление фактът, че подобно нападение срещу жена, която е и посланик и се ползва с дипломатически имунитет, се случва в сърцето на Европа", заяви иранският външен министър Хосейн Амир Абдолахиан.

CCTV camera footages show today an attacker with a knife in hand entered #Iran embassy compound in #Denmark capital Copenhagen. He wanted to attack Iranian female ambassador but was stopped by one of embassy personnel. Then he tried to damage some cars and embassy properties. pic.twitter.com/NzDobwrD5Y