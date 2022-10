Президентите на Беларус и на Русия - Александър Лукашенко и Владимир Путин - договориха разполагането на съвместна регионална войскова групировка. Това съобщи самият Лукашенко на съвещание по проблемите на сигурността, предаде агенция БелТА, цитирана от БТА.

Той припомни, че след неформална среща на Общността на независимите държави в Санкт Петербург миналата седмица е разговарял с Путин на четири очи.

"Във връзка с изострянето на напрежението по западните граници на Съюзната държава (между Беларус и Русия, б. р.) договорихме развръщането на регионална групировка на Руската федерация и Република Беларус. Всичко това според наши документи. Ако нивото на заплахата достига днешното ниво, както сега, започваме да задействаме групировката на Съюзната държава. Основата (винаги съм го казвал) на тази групировка е армията, Въоръжените сили на Република Беларус. Трябва да ви информирам, че формирането на тази групировка започна. То протича вече два дни според мен. Дадено беше мое нареждане да пристъпим към формирането на тази групировка", обясни Александър Лукашенко.

#UPDATE Belarusian President Alexander Lukashenko, a close ally of Russian leader Vladimir Putin, claimed Monday that Ukraine was preparing an attack on his country's territory.

"We have agreed to deploy a regional grouping of the Russian Federation and the Republic of Belarus" pic.twitter.com/ijZkvrxZj2