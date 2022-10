Огромна кафява мечка, наречена 747, беше избрана за победител в Седмицата на дебелите мечки - ежегодното състезание в Националния парк и резерват Катмай в Аляска, в което се отличава животното, натрупало най-много килограми, съобщи ДПА.

Happy Fat Bear Tuesday and welcome to the final massive match of the bracket. By 5 p.m. Alaska time today we will have a 2022 Fat Bear Champion — but there can only be one.https://t.co/715Gf2GRR2 — Anchorage Daily News (@adndotcom) October 11, 2022

Мечокът 747 е кръстен на гигантския самолет, макар да не е чак толкова голям. По изчисления на парка теглото му е най-малко 636 кг. На второ място е женската 901, която се състезава за първи път.

Дванайсет кафяви мечки се бореха за титлата, която 747 спечели и през 2020 г.

You work on ONE show set in Alaska, and your whole feed becomes Fat Bear Content https://t.co/viBr3tOKP4 — Sandra Chwialkowska (@sandrachw) October 12, 2022

"В крайна сметка 747 разкъса сьомгата - и конкуренцията - за да грабне втората си корона като шампион за 2022 г.", написаха от парка в Twitter след гласуването.

REMINDER: Today is the LAST day to vote for Fat Bear Week at the Katmai National Park in Alaska! 🐻



Put your vote in for which bear is the fattest and the largest!



To read more on the bears and how to vote, head to our website: https://t.co/v1WvTEiAQp#AKwx pic.twitter.com/wEYI3rta3k — WeatherNation (@WeatherNation) October 11, 2022

За конкурса бяха получени стотици хиляди гласове от цял свят. Онлайн посетителите и феновете на мечките можеха да наблюдават животните на уебкамери, да разгледат снимки и да гласуват за екземпляра, който "най-добре илюстрира дебелина".

Katmai National Park in Alaska is running its annual Fat Bear Week, a March Madness-style competition where you can vote for the bear you think best exemplifies fatness. Check out some of the top contenders https://t.co/cKOGFtzPUa pic.twitter.com/6CaG89b3lr — CNN (@CNN) October 8, 2022

През пролетта мечките все още са слаби и до есента трябва да натрупат запаси от мазнини за зимен сън. Седмицата на дебелите мечки цели да предостави информация за екосистемата и местообитанието на повече от 2000 кафяви мечки в субарктическия регион.