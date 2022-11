Американка, която признава, че е ръководила изцяло женски батальон на терористичната групировка "Ислямска държава", е осъдена на 20 години затвор.

42-годишната Алисън Флук-Екрен от Канзас е отговорна за редица терористични актове в Ирак, Сирия и Либия. Тя също признава, че е обучавала повече от 100 жени и момичета, като някои от тях са били едва на 10 години. Флук-Екрен се призна за виновна по обвиненията през юли.

Преди произнасянето на съда прокурорите заявиха, че присъдата – максимално допустимата по закон – не е достатъчна заради сериозните ѝ провинения.

