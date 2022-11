Германските власти откриха 8-годишно момиченце, което било държано в плен в семейната къща в продължение на цели 7 години, предава Би Би Си. Прокуратурата е започнала разследване срещу майката, бабата и дядото на детето. То е било изведено от дома си в град Атендорн, Западна Германия в края на септември и сега е в приемен дом.

Няма доказателства, че детето е било недохранвано или физически малтретирано. Предполага се, че майката се е опитвала да го държи далеч от бащата, с когото се е разделила малко преди момиченцето да се роди. Тя не му позволявала да вижда дъщеря си, но той завел дело и през 2016 г. било присъдено съвместно попечителство. Според германските власти обаче през това време майката вече била декларирала, че е напуснала страната заедно с дъщеря си. Година по-рано тя официално уведомила властите, че се е преместила в Италия. Прокурорите обаче смятат, че в действителност семейството никога не е напускало Германия.

Menschliche Abgründe, die sich hier offenbaren 😡. Dem kleinen Mädchen aus #Attendorn kann man nur einen guten Therapeuten wünschen, der ihr zu einem Start in ein gutes Leben verhilft. Die Täterinnen sollte man sehr lange wegsperren! 👇 https://t.co/0vpmw4Rjj8

В доклада на социалните служби се посочва, че момиченцето никога не е виждало гора или поляна и в момента се опитва да се справя с неща от ежедневието като изкачването на стълби, например. Детето не е ходило на училище, но може да чете и се справя добре с математиката.

За съучастници на майката са сочени и нейните родители. Мотивите за действията им все още не са изяснени. А момиченцето е под наблюдението на детски психолози.

Girl hidden in Germany for years by family prompts inquiry https://t.co/Q7Mmhwv2ae