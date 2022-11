Звездата на кънтри музиката и филантроп Доли Партън получи награда от 100 милиона щатски долара от Джеф Безос. Мултимилиардерът, основател на "Амазон", обяви носителя на приза заедно със своята партньорка Лорън Санчес. Тя описа Партън като "жена, която влага сърцето си и ръководи с любов и състрадание всеки аспект от работата си", предаде БТА.

Наградата на Безос отличава лидери, които "преследват решения със смелост и учтивост“.

"Нямаме търпение да видим всичко добро, което ще направите с тази награда от 100 милиона щатски долара", каза още Лорън Санчес.

Във видео от церемонията, качено онлайн, Партън казва: "Уау! 100 милиона щатски долара ли казахте?"

"Мисля, че хората, които са в състояние да помогнат, трябва да вложат парите си там, където е сърцето им. Ще дам всичко от себе си, за да направя добри неща с тези пари", добави кънтри певицата.

Наградата се дава от 2001 г., като с нея са отличавани активистът Ван Джоунс и главният готвач и хуманитарист Хосе Андрес за проекта "Уърлд сентрал кичън", осигуряващ храна в засегнатите от бедствия райони по света.

We’ve just announced a new Courage and Civility award recipient — @DollyParton, who leads with her heart, and will put this $100 million award to great use helping so many people. She joins prior awardees, @VanJones68 and @Chefjoseandres. Congrats, Dolly! pic.twitter.com/dzTuoGVp3G