Системата от плаващи диги "Мойсей" се задейства заради изключително високото покачване на водното равнище във Венецианската лагуна и спаси Венеция от големи наводнения, съобщиха италиански медии.

Заради проливните дъждове из цяла Италия метеоролозите прогнозираха, че водното ниво в лагуната, или така наречената "висока вода" ще достигне 170 сантиметра днес. Това е близо до рекордните нива.

В резултат на предупреждението бяха вдигнати подводните диги на "Мойсей" през нощта, което предпази града и прочутия му площад "Сан Марко" от големи поражения.

Днес в града бушуваха и силни ветрове, а проливните валежи продължиха. Това обаче не попречи на няколко смели туристи да излязат на разходка в града.

Феноменът "висока вода" във Венеция се дължи на комбинация от фактори, обострени от климатичните промени. Сред тези феномени са покачване на морското равнище, необичайно големите приливи и подронването и слягането на терените, на които е изграден градът.

"Ако бариерите на "Мойсей" не бяха тук, щеше да има катастрофално наводнение във Венеция", заяви днес италианският министър на инфраструктурата Матео Салвини.

А кметът на Венеция Луиджи Бруняро каза, че ако не е била системата от диги, то нивото на водата в района на Пунта дела Догана във Венеция, където се сливат двата големи канала - Канале гранде и Каналът Джудека - е щяло да бъде 173 сантиметра. "Щяхме да имаме ново опустошение, ако не беше "Мойсей", написа той в страницата си във Фейсбук. "Трябва да имаме куража да правим избори и да вярваме в технологиите", добави Бруняро.

"Мойсей", проектиран през 1984 г. и в който бяха вложени милиарди евро, заработи за първи път през 2020 г. след закъснения в реализацията и корупционни скандали. "Мойсей" е проектиран така, че да може да предпази града от приливи, достигащи 3 метра.

Qui a Venezia vento di scirocco fortissimo sino in terraferma. Se non fosse stato per il #mose attivo dall’alba sarebbe stato uno dei disastri più grandi per la città. pic.twitter.com/9RQcjRZz1Q