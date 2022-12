Земетресение с магнитуд 6,2 разлюля днес островите Ява и Бали в Индонезия, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната агенция по геофизика.

Трусът е регистриран край южния бряг на провинция Източна Ява, на 305 км югозападно от Денпаса в Бали, а епицентърът е бил на дълбочина 10 километра, съобщи агенцията. Оттам добавиха, че няма данни за образуване на цунами.

