Обилен снеговалеж в Москва предизвика проблеми с транспорта, предаде ТАСС. Очаква се височината на преспите в руската столица да доближи до понеделник рекорда от 34 сантиметра, поставен на 19 декември 1941 г., съобщи за агенцията научният ръководител на националната метеорологична агенция Роман Вилфанд. Той уточни, че вече са натрупали 22 сантиметра сняг.



В Москва и Подмосковието прогнозите днес са за обилен снеговалеж и суграшица, съобщи по-рано Вилфанд. Той предупреди, че утре времето ще се влоши още повече, като очакваната виелица, със скорост на вятъра до 15 метра в секунда, ще затрудни шофьорите на автомобили и пилотите на самолети.

