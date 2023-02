Актьорът Кевин Костнър най-после получи спечелената от него статуетка „Златен глобус”. Той грабна наградата за най-добър актьор в драматичен сериал за ролята си в „Йелоустоун“, но не успя да присъства на церемонията заради наводненията около дома му, пише Си Ен Ен.

I got something really special in the mail. Thank you @goldenglobes pic.twitter.com/ofFdKrPIwH