Полицай се спусна с въже по фасадата на небостъргач в американския град Ню Йорк, за да попречи на мъж, обвинен във финансови измами, да скочи от прозорец на 31-ия етаж, предаде Асошиейтед прес.

Смелото задържане беше извършено, след като федерални агенти отишли да арестуват мъжа в апартамента му в квартал "Манхатън" вчера сутринта. Той обаче не се предал, а счупил един от прозорците, седнал на перваза и заплашил да скочи, заявиха властите.

WATCH: NYPD officer rappels down building to stop man from jumping

