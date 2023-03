Най-малко петима души са ранени, след като кола се вряза в група хора на летището Кьолн/Бон в Западна Германия, съобщава Ройтерс, като се позова на изявление на германската полиция.

Сред ранените при инцидента са и двама униформени, съобщи говорителят на полицията.

Driver 'mows down pedestrians' at Cologne airport with 2 cops among injured https://t.co/1hxRwANAcw