Скъпоструващият ядрен реактор във Финландия, чието пускане дълго беше отлагано, приключи тестовата фаза, продължила повече от година, и започна редовна работа, което значително увеличава енергийната независимост на скандинавската страна, съобщи Асошиейтед прес.

Реакторът Олкилуото 3, който е с мощност 1600 мегавата, беше включен към националната електропреносна мрежа на Финландия през март 2022 г. и започна редовното си производство днес. Операторът "Теолисууден Воима" (TVO), съобщи в Туитър, че "Олкилуото 3 вече е готов" след закъснение от 14 години спрямо първоначалния план.

Тази нова енергийна мощност ще помогне на Финландия да постигне целите си за въглеродна неутралност и ще повиши енергийната сигурност в момент, когато европейските държави са намалили доставките на петрол, газ и други енергоизточници от Русия, съсед на Финландия.

"Производството на Олкилуото 3 стабилизира цената на електроенергията и играе важна роля във финландския зелен преход", заяви в изявление президентът и главен изпълнителен директор на TVO Ярмо Танхуа. Компанията допълни, че "обемът на производството на електроенергия от най-големия блок на атомна електроцентрала в Европа е значително допълнение към чистото, вътрешно производство".

Строителството на Олкилуото 3 започна през 2005 г. и трябваше да приключи четири години по-късно. Проектът обаче беше засегнат от няколко технологични проблема, които доведоха до съдебни дела. За последен път нов ядрен реактор във Финландия е бил пуснат в експлоатация преди повече от 40 години, припомня АП.

Олкилуото 3 е първият нов реактор в Западна Европа от повече от 15 години. Това е първата централа от ново поколение EPR (European Pressurized Reactor), която е пусната в експлоатация в Европа. Тя е разработена в съвместно предприятие между френската "Арева" и германската "Сименс".

Предимно поради опасения, свързани с безопасността, ядрената енергетика продължава да бъде спорна тема в Европа. Пускането на финландския реактор съвпада с решението на Германия да затвори последните си три атомни електроцентрали вчера, припомня АП.

Експертите определят крайната цена на Олкилуото 3 на около 11 млрд. евро - почти три пъти повече от първоначално предвидената. Финландия вече разполага с пет ядрени реактора в две електроцентрали, разположени на брега на Балтийско море. Общо те покриват повече от 40 % от нуждите на страната от електроенергия.