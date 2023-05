Анди Рурк, басистът на рок групата „The Smiths“, почина на 59-годишна възраст, съобщиха от групата, предаде БГНЕС.

Китаристът Джони Мар потвърди "с дълбока тъга", че Рурк е починал след продължително боледуване от рак на панкреаса.

В изявление, публикувано в Twitter, Мар казва: "Анди ще бъде запомнен като мила и красива душа от тези, които го познаваха, и като изключително надарен музикант от музикалните фенове.

"Искаме да запазим личното си пространство в този тъжен момент", добави той.

Рурк свири на най-известните песни на „Smiths“, сред които „This Charming Man“ и „There Is a Light That Never Goes Out“, както и на соловите сингли на певеца Мориси след разпадането на групата през 1987 г.