Трима починали и един ранен, включително двама полицейски служители, след стрелба и намушкване с нож в Нагано, префектура Нагано, централна Япония.

Заподозреният, мъж, който носел ловна пушка, напуснал мястото на инцидента и се скрил в къща в града.

Мъжът е бил облечен с камуфлажни дрехи, шапка, слънчеви очила и маска, съобщи "Таймс".

Хората са били помолени да останат на закрито по нареждане на полицията.

Четирите жертви, една жена и трима мъже, са били намушкани с нож или застреляни, според местната медия Shin-etsu Broadcasting.

40-годишната жена е била прехвърлена в болница с прободна рана в гърба в град Нагано, докато един мъж също е бил транспортиран до болница в Нагано, според местната пожарна служба.

"Чух сирени от линейки и полицейски коли, имаше съобщение по високоговорител, което призоваваше хората да останат на закрито, защото е имало стрелба с пушка", каза служител на магазин близо до мястото на инцидента.

