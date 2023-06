Четиринадесет души загинаха, а петима са в неизвестност след свлачище в югозападната китайска провинция Съчуан, предаде китайската държавна агенция Синхуа.

"Срутването е станало високо в планината" рано сутринта в горско стопанство близо до град Лешан, се казва в изявление на местните власти.

14 killed in landslide in China’s Sichuan province https://t.co/tJiPhevVGB — ~~~~~~~~Hannibal Lección (@mzkqueen03) June 4, 2023

Според съобщението са открити останките на 14 жертви, а петима души остават в неизвестност. Властите изпратиха на мястото повече от 180 души и дузина единици спасителна техника.

❗️Fourteen Dead After 🇨🇳 Landslide



The collapse happened after heavy rain near Leshan city in the southwestern Sichuan province, with 5 more people missing, presumed dead.



Emergency services are on site, CCTV reported. pic.twitter.com/zQwrKrrJP9 — RT_India (@RT_India_news) June 4, 2023

Свлачищата са често срещана опасност в селските и планинските части на Китай, особено през дъждовните летни месеци.

❗️Fourteen Dead After 🇨🇳 Landslide



The collapse happened after heavy rain near Leshan city in the southwestern Sichuan province, with 5 more people missing, presumed dead.



Emergency services are on site, CCTV reported. pic.twitter.com/zQwrKrrJP9 — RT_India (@RT_India_news) June 4, 2023

Лешан е с население от около 40 000 души и е разположен между зелени планини и голяма река. Икономиката му до голяма степен разчита на горското стопанство, производството на електроенергия, селското стопанство и други отрасли.

❗️Fourteen Dead After 🇨🇳 Landslide



The collapse happened after heavy rain near Leshan city in the southwestern Sichuan province, with 5 more people missing, presumed dead.



Emergency services are on site, CCTV reported. pic.twitter.com/zQwrKrrJP9 — RT_India (@RT_India_news) June 4, 2023

Un glissement de terrain survenu dimanche dans la province du Sichuan du sud-ouest de la #Chine a fait 14 morts et cinq disparushttps://t.co/SYmNeBmAXC — La Provence (@laprovence) June 4, 2023

Отдалечената и гъсто залесена провинция Съчуан е особено податлива на бедствия.