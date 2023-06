Двама души са загинали, а 28 се водят изчезнали в резултат на големи наводнения и свлачища, причинени от мусонните дъждове в източната част на Непал, съобщиха властите.

По данни на местен служител в събота вечерта е намерен мъртъв работник в строящ се хидроенергиен обект на река Хева в окръг Санкхувасабха, а 17 други служители са изчезнали.

В съседния окръг Тапледжунг още един човек е загинал, а трима членове на същото семейство не могат да бъдат открити, след като къщи са били пометени от свлачище.

"Две тела са открити, но 28 души са в неизвестност", заяви Риши Рам Кандел, говорител на непалската полиция.

"Засилихме операцията по издирване и спасяване."

Пътищата и мостовете са повредени, което затруднява достъпа на спасителите до засегнатите райони, каза Моханмани Гимире, помощник-началник на район в Санкхувасабха.

"Машини и оборудване за хидроенергийния обект са отнесени", допълва той.

"Има съобщения и за повредени къщи."

Синоптиците в Непал предупредиха, че дъждовете ще продължат с дни, и издадоха предупреждения за нивото на речните води.

Всяка година мусонните дъждове от юни до септември носят смърт и разрушения в южноазиатската страна, но през последните години броят на наводненията и свлачищата с фатален край се е увеличил.

Експерти твърдят, че изменението на климата и засиленото строителство на пътища може да са причина за тези бедствия.