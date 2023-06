Френската полиция проведе акции в офисите на организаторите на Летните олимпийски игри в Париж, малко повече от година преди откриващата церемония на надпреварата.

The headquarters of the 2024 Olympic Games organising committee in Paris have been searched by police following a probe into suspected corruption. https://t.co/ezZbWtZqhT