Влакче в дерайлира в шведски увеселителен парк, убивайки един човек и ранявайки седем, съобщи местната полиция, предаде АФП.

Вагон на влакчето "Jetline" се откъсна и падна от голяма височина, отнасяйки със себе си няколко души, според кореспондент на шведската национална телевизия SVT в тематичния парк „Grona Lund“.

Съоръжението, стартирано през 1988 г., се движи с около 90 км/ч.

'Jetline' a steel sit-down roller coaster located at Gröna Lund in Stockholm, Sweden. 7 cars per train, 14 riders per train. Opened in 1988 built by Zierer & BHS, it designed by Ing.-Büro Stengel GmbH & Schwarzkopf! In 1997 modified by Maurer Söhne having longer & steeper drop! pic.twitter.com/5XmbXW80mQ — Diana Speaks (@Diana6197Davis) June 25, 2023

Нараняванията са причинени от падане, каза говорителят на полицията в Стокхолм Хелена Бостром Томас.

Паркът беше евакуиран и на мястото бяха изпратени полиция и линейки.

„Внезапно чух метален удар и след това колелата започнаха да се тресат“, сподели Джени Лагерстед пред SVT.

BREAKING NEWS

One person was reportedly killed, and several adults and children were injured on The Jetline rollercoaster at Grona Lund in Stockholm Sweden.

We send all our thoughts and prayers to everyone involved in this horrible accident. https://t.co/ETntX6bzCg — CoasterGen (@coaster_gen) June 25, 2023

„Съпругът ми, който седеше отвън, видя как една част се откачи и падна“, добави тя.

One person has reportedly been killed & several injured in a rollercoaster accident in Stockholm, Sweden. Witnesses told public broadcaster SVT that the ride Jetline' at 'Grona Lund' park had partly derailed! Police confirmed several people had been injured. The park now closed! pic.twitter.com/RslqZ0yrCw — Diana Speaks (@Diana6197Davis) June 25, 2023

Министърът на културата Париса Лилестранд изказа съболезнования на семействата на жертвите с думите: „Наскоро посетих парка със семейството си и дори не мога да си представя какво трябва да е чувството, когато най-красивият ден изведнъж се превърне в кошмар“.