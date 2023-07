Няколко души бяха убити, а десетки ранени при стрелба рано тази сутрин в американския град Балтимор, съобщи телевизия "Фокс нюз", цитирана от Ройтерс.

По информация на BBC, които се позовават на полицията, двама са починали, а 28 души са ранени.

Fox News съобщава, че са били произведени от 20 до 30 изстрела. Все още няма подробна информация за стрелеца.

Очевидци заявиха пред местен телевизионен канал, че на мястото, където е била открита безразборната стрелба, е имало стотици хора, събрали се за събитие, кръстено „Денят на Бруклин“ (Brooklyn Day).

