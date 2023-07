Рядка дълбоководна риба, наричана от японците риба земетресение, е забелязана от водолази в плитки води край североизточното крайбрежие на Тайван.

В японска легенда се твърди, че рибите гребец излизат близо до брега преди земетресения или цунами, откъдето идва и името ѝ - "земетресение". Учените оспорват легендата.

A giant oarfish was spotted in shallow waters off the northeast coast of Taiwan. pic.twitter.com/ZotMrTqYV3