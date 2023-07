Непредсказуемите ветрове и сушата създават трудности за пожарникарите, които се борят да забавят горския пожар с площ 70 000 акра (283,28 кв.км), който започна в калифорнийския национален резерват Мохаве и се разпространи през границата в Невада днес следобед, предаде ДПА.

Трудните условия не се очаква да се подобрят през следващите няколко дни, тъй като ветровете продължават да са с пориви от 32 до 48 км/ч в час, а влагата се увеличава, което създава възможност за още гръмотевични бури.

The York Fire has crossed over into the state of Nevada. pic.twitter.com/W7V3fMlgPH — Anny (@anny25717503) July 31, 2023

Пожарът е започнал в Националния резерват Мохаве и за пръв път е бил забелязан в петък, според Стефани Бишъп, служителка на Службата за националните паркове за обществена информация. Причината за пожара все още не е установена, добави тя.

UPDATE: The fire has crossed into Nevada. https://t.co/almfv1DC0n — KTNV 13 Las Vegas (@KTNV) July 30, 2023

Властите на окръг Кларк посъветваха обществеността да избягва щатския път 164 в Невада и заяви, че пожарната му служба се готви да премине към активни действия, за да защити жилищните райони.

Длъжностни лица съобщиха, че на риск може да са изложени районите на Ниптън и Сърчлайт в Невада, но все още не е разпоредена евакуация.

Службата за националните паркове и щатски власти предоставят ресурси в подкрепа на усилията за потушаване на пожара, които включват въздушни и наземни екипи с численост общо 219 души.