Най-малко 17 работници са загинали в Западна Индия при срутване на кран над строяща се скоростна магистрала край финансовата столица Мумбай, съобщиха представители на службите за борба с бедствията.

През нощта кранът се е преобърнал върху големи бетонни плочи, а след това са се свлекли отломки, докато работниците са работили по скоростната магистрала "Самрудхи" в щата Махаращра, съобщиха от индийските Национални сили за реагиране при бедствия (NRDF), предаде АФП.

От NRDF съобщиха, че са открити 17 тела, а трима ранени са откарани в болница.

Във видеоклип на NRDF се вижда как спасителите работят с купчини изпочупени стоманени греди на строителната площадка в Тане, в покрайнините на Мумбай.

Експресната магистрала "Самрудхи", свързваща Мумбай с град Нагпур, е част от мащабен проект за изграждане на пътна инфраструктура в една от най-бързо развиващите се икономики в света.

Инцидентите на големи инфраструктурни строителни обекти са често срещани в Индия.