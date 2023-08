Египетска археологическа експедиция е намерила останки от потънал кораб и множество амфори на около 650 метра от средиземноморския бряг в района на Аламейн. Находките, които датират от 3 век пр.н.е., показват значението на северното крайбрежие за търговията по онова време, заяви генералният секретар на Върховния съвет за антиките на Египет Мустафа Уазири.

The Egyptian archaeological mission from the Central Department of Underwater Antiquities at the Supreme Council of Antiquities has uncovered the remains of a sunken ship and a number of amphorae dating back to the 3rd century BCE pic.twitter.com/lL1jdACmKq