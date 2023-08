Рядко плюшено мече, купено по интуиция на битпазар в Уелс, се очаква да донесе няколко хиляди британски лири, когато бъде продадено на търг по-късно този месец, съобщава ДПА. Плюшеното мече на фирмата „Щайф“ от 1905 г. е било видяно на разпродажба на стари вещи в Монмът, Южен Уелс, през юни.

„Щайф“ е германска компания за плюшени играчки, основана през 1880 г., за която се смята, че е изработила първото фабрично плюшено мече в света.

A rare teddy bear bought on a hunch at a car boot sale in Monmouth is expected to fetch thousands when it goes under the hammer later this month. https://t.co/xgbO6faDKz