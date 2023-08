Двама загинали и 57 ранени при две експлозии в бензиностанция в Креведия, Румъния, близо до столицата Букурещ, предаде Ройтерс.

Жена с 95 процента изгаряния по тялото е починала в болница "Флоряска", съобщи ръководителят на Департамента за извънредни ситуации Раед Арафат, цитиран от Аджерпрес. Тя е съпруга на мъжа, който почина на място снощи в резултат на инфаркт на миокарда, без да е имал изгаряния, пише БТА.

При първата експлозия огънят се е разпрострял до две цистерни и близка къща, уточнява агенцията. Разпоредена е евакуация на хората в радиус от 300 метра, като движението на автотранспортни средства е било преустановено, информираха от румънския Генерален инспекторат за извънредни ситуации (IGSU).

