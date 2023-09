Двама души загинаха, а 700 туристи бяха евакуирани от хотела си през нощта след горски пожари в Северна Сицилия, съобщиха официални лица и италиански медии 42-годишна жена почина, след като се опита да спаси конете си в Чефалу, източно от Палермo.

Тя беше с баща си и братята си, но се смята, че се е дезориентирала от топлината и дима и се е подхлъзнала в дере, се казва в съобщението.

We couldn't go to Cefalù, a marvelous city in Sicily because the only street was on fire. Unfortunately Sicily is very windy and full of arsonists..



